ZEL „Bălți” nominalizată la fDi Global Free Zones of the Year 2019

Prestigioasa revistă fDi Magazine ce face parte din grupul publicației Financial Times, a acordat Zonei Economice Libere „Bălți” două distincții la nominalizarea fDi FREE ZONES OF THE YEAR 2019, categoriile Supplier Development și Expansions.

