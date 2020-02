Un înalt oficial al Serviciului European de Acțiune Externă, așteptat în RM; Chicu: „Vine să se asigure că RM merge spre UE”

09:20

Numărul miliardarilor cu vârsta sub 40 de ani este, în prezent, la cel mai mare nivel, fiind de 63 de persoane. Averea totală a acestora este de 265 miliarde de dolari. Cel mai tânăr miliardar are 22 de ani, în timp ce ocupantul locului al zecelea are 32 de ani, potrivit Investopedia, citată de Ziarul Financiar. Kylie Jenner, de 22 de ani, are o avere netă de un miliard de dolari. Cunoscută pentru apariţiile din show-ul „Keeping Up with the Kardashians”, Kylie Jenner a lansat, la vârsta de 14 an...