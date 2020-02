O deputată PAS îl reclamă pe Dodon la Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării

07:30

Încă din copilărie, suntem învățate că folosirea înjurăturilor și consumul de alcool sunt obiceiuri proaste. Cu toate acestea, uneori chiar și acțiunile de zi cu zi pot avea un impact negativ asupra sănătății noastre. Mai mult, de obicei, considerăm aceste obiceiuri sănătoase. De exemplu, știai că o baie relaxantă cu bule poate fi periculoasă? Am fost surprinsă de modul în care obiceiurile aparent inofensive ne pot afecta sănătatea. Porți dresuri de nailon des Purtarea frecventă a colanților din nailon și a blugilor strânși face ca părul de pe picioare și din zona intimă să crească pe sub piele. Materialul prea strâmt împiedică firului de păr să crească normal. Pentru a evita acest lucru, trebuie să îți hidratazi regulat pielea și să porți colanți din bumbac sau din fibră de bambus, în locul celor din nailon. Speli vasele cu un burete Oamenii de știință au calculat că 1 cm cub din cel mai murdar burete conține aproximativ 50 de miliarde de microorganisme. Ele se depun pe mâini și apoi ne atingem corpurile și fețele și, ca urmare, provocăm erupții cutanate și boli de piele. Cea mai bună alternativă este să cumpărați un burete de iută ieftin – este 100% natural, se descompune rapid și durează mai mult decât un burete obișnuit. Consumi o mulțime de produse din soia Proteina pe care o conține soia poate fi un înlocuitor complet pentru proteine ​​animale, soia conținând și multe vitamine care contribuie la susținerea unui corp sănătos. Produsele de soia ajută la scăderea riscului de cancer, spun oamenii de știință. Totuși, trebuie să ținem cont că un consum excesiv de soia poate provoca constipație, balonare, greață, alergii și o dereglare a glandei tiroide. Îți înfășurezi capul într-un prosop după ce l-ai spălat Utilizarea unui prosop pentru uscarea părului creează un efect asemănător saunei. Scalpul începe să secrete mai multă grăsime, se murdărește mai repede și părul devine gras. Îți ștergi fața cu un prosop textil Mulți blogger-uri de beauty recomandă înlocuirea prosopului textil cu un șervețel. Scade șansele de a-ți traumatiza pielea proaspătă spălată. Faci baie cu spumă Nimic nu este mai relaxant după o zi de muncă obositoare decât o baie fierbinte cu spumă. Din păcate, spuma de baie conține adesea coloranți și parfumuri care perturbă echilibrul acido-bazic al microflorei din zonele tale intime. Bei apă îmbuteliată Unii preferă să bea apă îmbuteliată, considerând că este mai pură decât apa de la robinet. Cu toate acestea, apa îmbuteliată nu este de fapt supusă acelorași cerințe stricte ca apa de la robinet. Unii toarnă apa în sticle, fără o curățare suplimentară, ceea ce poate provoca probleme de sănătate dentară. Îți ții cosmeticele în baie De multe ori, produsele cosmetice sunt păstrate în baie. Datorită fluctuațiilor de umiditate și temperatură, timpul de expirare al acestor produse scade și consistența acestora se modifică și ea. Mai mult, lumina pe care o emit becurile electrice poate încălzi și strica substanțele din interior. Este mai bine să păstrezi cosmeticele într-un loc întunecat, precum un sertar. Porți șlapi Când porți șlapi de tipul flip-flops, piciorul nu are suport și acest lucru poate duce la deteriorarea tendoanelor și dureri ale gleznei, genunchiului sau coapsei. Îți vopsești părul negru Mulți coloranți de păr conțin parafenilendiamină, ceea ce conferă tonuri de negru și maro închis. Poate provoca alergii severe, chiar comă, dar problema nu apare neapărat imediat după prima vopsire. Porți unghii lungi Nu degeaba le este interzis chelnerilor și asistentelor să aibă unghii lungi. Oamenii de știință au descoperit că agenții patogeni se strâng adesea sub unghiile lungi acoperite cu lac de unghii. Există mai multe bacterii care trăiesc sub manichiură decât sub cele naturale. Cu cât unghiile sunt mai lungi, cu atât este mai complicat să curățați spațiul dintre ele și piele în timpul unei spălări obișnuite a mâinilor.