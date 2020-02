„Cupa Primarului municipiului Cahul”. Iată cine a luat premiul!

14:00

Interviu cu Vadim Ceban, Preşedintele Consiliului de Administraţie al SA „Moldovagaz" pentru Almanah Politic 2019. În 2019, aţi devenit Preşedintele Consiliului de Administraţie al SA „Moldovagaz". Ce va determinat să acceptaţi această funcţie? A fost o provocare pe care am acceptat-o, chiar dacă eu cunoşteam că SA „Moldovagaz" are a reputaţie precară în societate şi […]