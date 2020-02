Luptătorul Mihail Sava a cucerit medalia de bronz la Campionatul European de la Roma

13:00

În cadrul reuniunii, la Viena, a Comitetului ONU pentru utilizarea Pașnică a Spațiului Extra-Atmosferic (UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space – COPUOS), Subcomitetul Științifico-Tehnic a organizat, pe 7 februarie, o sesiune colaterală cu genericul „Consolidarea capacităților de dezvoltare a nanosateliților: oportunități KiboCUBE", sub auspiciile Oficiului Națiunilor Unite pentru Afaceri Spațiale Externe (United Nations Office for Outer Space Affairs – UNOOSA) și Agenției Japoneze pentru Explorarea Spațiului (Japan Aerospace Exploration Agency – JAXA).