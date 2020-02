Telegram a actualizat funcția „Persoane din apropiere”. Cum puteți face cunoștință cu oameni noi sau organiza întâlniri romantice

12:15

Vineri, 14 februarie 2020, la Universitatea de Stat din Moldova, în Sala Mare a Senatului, s-a desfășurat Finala națională a primei ediții a competiției „Philip C. Jessup International Moot Court Competition”, cea mai mare competiție de procese simulate din lume, organizată de Asociația Internațională a Studenților în parteneriat cu Casa de Avocatură White&Case (SUA). Astfel, în Moldova a fost lansată inițierea practicilor de formare a justițiarilor viitorului în Moldova sub egida ABA ROLI, Departamentului de Stat al SUA, Ambasadei SUA. Articolul Inițierea practicilor de formare a justițiarilor viitorului în Moldova sub egida ABA ROLI, Departamentului de Stat al SUA, Ambasadei SUA apare prima dată în #diez.