Cum un grup de tineri au reușit să valorifice fructele și legumele aruncate

21:30

PE SCURT În curând se fac patru luni de când Consiliul Municipal a aprobat Regulamentul privind stabilirea măsurilor de gestionare a câinilor cu și fără stăpân și a animalelor de companie din municipiul Chișinău. Potrivit regulamentului, fiecare stăpân al unui animal de companie din Chișinău trebuie să achite o taxă de impozit. Dar, pentru a […] The post Cât costă să întreții anual o pisică appeared first on Moldova.org.