Igor Dodon: În urma unui dialog dintre UE și Rusia, Republica Moldova va vea doar de câștigat

Președintele Igor Dodon în cadrul vizitei la München a avut o întrevedere de lucru cu Prim-ministrul Republicii Bulgaria, Boiko Borisov."Am apreciat înalt cooperarea dintre statele noastre în domeniul comercial, economic, cultural, umanitar, în sfera turismului și educației.De asemenea, am remarcat cu satisfacție contactele stabilite la nivelul conducerii de vîrf a țărilor noastre. În acest context, am discutat despre vizita oficială a președintelui Bulgariei, Rumen Radev în Moldova, preconizată pentru primăvara anului curent și am pledat pentru intensificarea cooperării bilaterale la nivel de parlamente.În altă ordine de idei am subliniat rolul important pe care îl joacă comunitatea bulgară din Moldova, care numără circa 52 de mii de persoane, în consolidarea legăturilor dintre statele noastre. În context, am exprimat recunoștință partenerilor bulgari pentru asistența acordată în implementarea proiectelor sociale și umanitare în raionul Taraclia.Referindu-mă la cooperarea economică între țările noastre, am îndemnat partenerii bulgari să investească în proiecte de infrastructură și în alte proiecte prioritare, anunțate de conducerea de vîrf a Moldovei", a scris Dodon pe Facebook.