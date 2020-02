Ion Chicu a vizitat satul Volintiri din raionul Ștefan Vodă

13:30

Prim-ministrul Chicu a participat la masa rotundă cu reprezentanții industriei IT autohtone. La discuție au participat managerii ai 15 companii IT rezidente ale Moldova IT Park și conducerea Asociației Naționale a companiilor TIC. Șeful Executivului a vorbit despre evoluția industriei IT naționale, menționând că din 2016 până în 2018 cifra de afaceri în industrie a crescut de la 2.4 miliarde lei până 5 miliarde lei. În 2018, cifra de export a industriei IT a constituit cca 2.5 miliarde lei și a depășit practic exportul producției vinicole. Companiile rezidente ale Park-ului angajează cca 9700 de oameni, iar, în total, în industrie sunt cca 27 mii de angajați. Veaceslav Cunev, președintele Asociației TIC, a confirmat utilitatea comunicării permanente cu Guvernul și a menționat: „E important să comunicăm și să întreprindem acțiuni pentru a păstra tendința setată de creștere a industriei. Trebuie să fim conștienți că cheia succesului este în crearea celor mai bune condiții pentru companiile din domeniu”. Președintele Asociației TIC a propus adoptarea unor obiective cantitative pentru următorii ani, precum atingerea cifrei de 100 de mii de angajați în industrie și depășirea cotei de „zeci de procente” în PIB. Olga Surugiu, reprezentantul companiei Orange IT Systems, cu cca 500 de angajați, a venit cu un set de recomandări printre care reconversia profesională: „Trebuie să fim creativi în găsirea unor soluții educaționale pentru încadrarea oamenilor de diferite vârste în industria IT”. Mai mulți manageri au abordat subiectul plecării tinerilor din RM și l-au prezentat ca cea mai mare amenințare a creșterii industriei. Ion Chicu a precizat: „Cu toții trebuie să renunțăm la mesajele apocaliptice. Inclusiv presa. Să venim cu mesaje raționale de încurajare a tinerilor ca să aibă încredere în viitorul RM. Vom investi masiv în drumuri. Vom oferi programe prin care tinerii își vor putea cumpăra prima casă și prima mașină. Multe le putem face împreună”. Participanții la dialog au confirmat necesitatea de a crește numărul studenților la specialitățile IT și de a modifica cerințele față de lectorii universitari specializați în domeniul IT astfel încât specialiștii IT să poată preda fără să dețină grad științific. Ion Chicu a mulțumit participanților pentru timp și sugestii și a confirmat intenția Guvernului de a susține industria IT: „Împreună putem păstra talentele în țară. Vom ține cont de ideile Dvs., vom asigura creșterea numărului de locuri bugetare la specialitățile IT. Aceste întâlniri vor avea caracter periodic”.