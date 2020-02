Tânără „badantă” din Republica Moldova, găsită spânzurată în casa bătrânei pe care o asista în Italia

17:50

Chișinăul a fost desemnat drept orașul anului din Europa de Sud-Est pentru susținerea și dezvoltarea sectorului IT și a serviciilor de outsourcing (externalizarea proceselor de afaceri).Capitala țării noastră a câștigat premiul „Emerging city of the year in SEE”, devansând orașe precum Tbilisi și Sofia, în cadrul uneia dintre cele mai importante conferințe din domeniul Business Process […]