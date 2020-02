STOP importului de ouă și carne din Ucraina?

23:30

Anul 2019 a fost cel mai călduros an din istoria măsurătorilor meteorologice, iar anii următori vor fi din ce în ce mai călduroși, dacă va continua emisia gazelor cu efect de seră, a declarat directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu. 2019 a fost cel mai călduros an din istoria măsurătorilor meteorologice, mai […] Post-ul Anul 2019 a fost cel mai călduros an din istoria măsurătorilor meteo apare prima dată în Observatorul de Nord.