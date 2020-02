Un impuls radio rapid din spaţiu pare a se repeta la fiecare 16 zile

16:15

Poate cel mai cunoscut scandal sexual politic al tuturor timpurilor este cel al cărui protagonist a fost Bill Clinton, petrecut chiar în timpul mandatului său de președinte. Acesta a avut o relație sexuală cu Monica Lewinski, una dintre stagiarele de la Casa Albă. Bill Clinton a fost pus sub acuzare și judecat de Senatul american, relatează DIGI24. „Nu am întreținut relații sexuale cu acea femeie, domnișoara Lewinski. Într-adevăr, am avut o relație nepotrivită cu domnișoara Lewinski”, spune Bill Clinton, fost președinte al SUA. „M-am simțit tratată ca un gunoi. M-am simțit murdărită, folosită.. Uneori, mă gândesc cu drag, uneori încă sunt mândră de el, alteori îl urăsc de moarte”, spune Lewinski, fostă stagiară la Casa Albă. În ciuda acuzațiilor, Bill Clinton a fost achitat de Senat. Un alt președinte care s-a aflat în centrul unui scandal amoros a fost liderul Franței între 2012 și 2017, Francois Hollande. În 2014, presa a dezvăluit relația amoroasă pe care acesta o avea cu actrița Julie Gayet, deși era cuplat oficial cu Valérie Trierweiler. „Fiecare dintre noi poate trece în viața personală prin perioade dificile. Acesta este cazul nostru. Sunt momente dureroase, dar eu am un principiu și anume că chestiunile private trebuie rezolvate în intimitate, cu respectarea intimității fiecăruia”, spune François Hollande, fostul președinte al Franței. „Prima dată când l-am întâlnit pe François Hollande a fost undeva lângă Casa Radio, pentru un prânz, nimic mai mult”, spune Julie Gayet, actriță. La scurt timp după dezvăluirea relației cu actrița, Valérie Trierweiler l-a părăsit pe Francois Hollande. Fostul lider de la Elysee și Julie Gayet au rămas împreună. În 2011, șeful FMI Dominique Strauss-Khan a fost ridicat din avion pentru a fi arestat Și lumea financiară a fost zdruncinată la vârf de un scandal sexual. În mai 2011, șeful FMI Dominique Strauss-Khan a fost acuzat de viol de o cameristă a unui hotel din New York şi ridicat dintr-un avion pentru a fi dus în arest. Judecătorii americani au decis să nu înceapă urmărirea penală împotriva fostului şef al FMI din lipsă de probe. În urma scandalului, el a renunțat la şefia Fondului Monetar Internaţional. „Te arată tuturor ca şi cum ai fi un criminal în momentul în care nimeni nu ştie dacă este adevărat sau nu”, spune Dominique Strauss-Khan, fostul șef al FMI. Scandalul din New York nu a fost singurul în care a apărut Dominique Strauss Khan. Jurnalista şi scriitoarea Tristane Banon l-a acuzat de tentativă de viol. Și Casa Regală a Marii Britanii a fost zdruncinată de un scandal sexual. Totul după ce s-a aflat că Prințul Andrew, fiul mijlociu al reginei Elisabeta a II-a, a participat la petreceri deocheate în timpul cărora a abuzat sexual fete minore. Reporter: Una dintre denunțătoarele lui Epstein, Virginia Roberts... Prințul Andrew: Da... Reporter: Vă acuză și pe dumneavoastră. Spune că v-a întâlnit în 2001, spune că a cinat cu dumneavoastră, a dansat cu dumneavoastră la clubul de noapte Tramp, din Londra. Și apoi a întreținut relații sexuale cu dumneavoastră într-o casă din Belgravia, care aparține prietenei dumneavoastră, Ghislaine Maxwell. Ce spuneți despre asta? Prințul Andrew: Nu îmi amintesc să mă fi întâlnit vreodată cu doamna aceasta. Reporter: Nu vă amintiți să vă fi întâlnit cu ea? Prințul Andrew: Nu. Femeia care îl acuză pe prințul Andrew a povestit despre orgiile sexuale la care a fost obligată să participe. Virginia Roberts - denunțătoarea lui J. Epstein: - De câte ori i-ai fost traficată Prințului Andrew? - De trei ori. Nu există parte din corpul meu care să nu fi fost abuzată de ei. Am fost traficată altor miliardari, am fost dată politicienilor, elitelor lumii. Prințul Andrew ar trebui să meargă la închisoare. Se va întâmpla asta? Probabil că nu. Prințul Andrew s-a văzut nevoit să se retragă din viața publică, iar suverana britanică i-a tăiat alocația lunară de 250 de mii de lire sterline.