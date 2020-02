Termenul de prescripție pentru încălcările în trafic, fixate de camerele de supraveghere

10:45

Potrivit unui comunicat al Guvernului, în cadrul alocuţiunii sale, Orban a prezentat evaluările României cu privire la evoluţiile recente la nivel internaţional, cu accent asupra interdependenţei între securitate şi economie, precum şi asupra provocărilor şi oportunităţilor asociate globalizării. În acest context, Ludovic Orban a evidenţiat rolul şi contribuţiile ţării noastre la nivel european şi internaţional, facilitate, printre altele, de creşterea şi integrarea anumitor sectoare în lanţuri de producţie internaţionale, de sistemul fiscal competitiv şi de atractivitatea pentru investitorii străini. "Şeful Executivului român a accentuat profilul proeuropean solid al ţării noastre, subliniind implicarea activă a României în eforturile de consolidare a Uniunii Europene şi a politicilor sale majore, precum şi în creşterea coeziunii între statele membre. Prim-ministrul Ludovic Orban a menţionat angajamentul autorităţilor române de a acţiona responsabil în abordarea provocărilor tot mai complexe pe plan internaţional, inclusiv în ceea ce priveşte problematica schimbărilor climatice, şi a reiterat interesul ţării noastre pentru promovarea unor relaţii deschise şi corecte cu partenerii din întreaga lume", se arată în comunicat. Şeful Executivului a evidenţiat, totodată, importanţa specială acordată de România evoluţiilor din regiunea Mării Negre şi a trecut în revistă angajamentele şi implicarea ţării noastre faţă de reţele de conectivitate în domenii diverse, precum transport, energie, infrastructură digitală, care vor contribui nu numai la dezvoltarea României, ci şi la implementarea obiectivelor strategice ale UE în anii viitori. Conferinţa pentru Europa, organizată joi seară, în cadrul celei de-a 56-a ediţii a Conferinţei de Securitate de la Munchen, are o tradiţie de 15 ani şi reuneşte reprezentanţi de nivel înalt din mediile politic şi de afaceri. Organizată sub titlul "Responsibility for Europe - new ideas, new minds", conferinţa vizează întărirea cooperării politice şi economice la nivel european, urmărindu-se crearea unui for care să coaguleze puncte de vedere şi propuneri în beneficiul cetăţenilor, cu accent deosebit asupra relaţiilor externe ale Uniunii Europene şi asupra rolului acesteia în vecinătate.