Emmanuel Macron e, în principiu, de acord cu începerea negocierile de aderare la UE cu Macedonia de Nord și Albania

Avocatul poporului, Mihail Cotorobai, a cerut Procuraturii Generale să verifice ceea ce el consideră a fi inactivitatea instituțiilor statului în cazul unei femei care are nevoie vitală de bani ca să se opereze în R. Belarus. Potrivit IPN, Cotorobai spune că statul a acceptat să achite 30% din cei 125.000 de dolari de care ar avea nevoie pacienta, dar banii ar urma să fie alocați abia după operație, în vreme ce spitalul belarus vrea plata în avans. Cotorobai spune că deja a lansat în acest caz un demers către guvern, la 30 ianuarie, dar încă nu are răspuns. Avocatul poporului a avertizat că dacă nici Procuratura nu răspunde în cel mult 15 zile, sau dacă răspunde negativ, el se va adresa organismele internaționale, sub egida ONU. „Statul este obligat să ofere dreptul la sănătate”, a declarat avocatul poporului.