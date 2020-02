Igor Dodon a discutat cu Emmanuel Macron despre vizita președintelui francez în Moldova

14:00

Cum a fost anul politic 2019 din punctul de vedere al companiei pe care o conduceţi?Era de aşteptat că anul 2019 va fi plin de evenimente politice şi surprize. Pentru compania „Intellect Group” a fost un an productiv şi, în acelaşi timp, complicat. Chiar dacă pregătirile preelectorale au fost finalizate încă în 2018, în anul curent am fost provocaţi să consultăm 38 de candidaţi din circumscripţiile uninominale, cinci partide şi am mai avut două campanii în exteriorul ţării. Cel mai complicat a fost că anul 2019 a fost un an politic hiperactiv. Era necesar să menţinem ritmul evenimentelor politice, cercetărilor şi proiectelor lansate. Procentul ridicat de eficacitate arată că am reuşit să obţinem un rezultat bun şi noi posibilităţi de lărgire a serviciilor şi activităţii companiei, în anul 2020.Ce necesităţi au avut politicienii în 2019, prin prisma serviciilor prestate de compania Dvs.