Efectele încălzirii globale: Munții Alpi ar putea rămâne fără zăpadă, iar schiul un sport pe cale de dispariție

Miliardarul american Jeff Bezos, fondatorul grupului Amazon, a cumpărat de curând o proprietate de lux în Los Angeles pentru suma de 165 de milioane de dolari, stabilind astfel un nou record pe piaţa imobiliară din metropola californiană, a anunţat miercuri cotidianul The Wall Street Journal, potrivit Agerpres. Aerial shot of Jeff Bezos’ new $165 Million home purchase in Beverly Hills. Built by Jack Warner of Warner Bros. This sale is now the highest recorded purchase in the state of California. pic.twitter.com/xPHP6535bi — Ben Wegmann (@benwegmann) February 13, 2020 Potrivit acestui cotidian financiar, Jeff Bezos a cumpărat acea proprietate – Warner […]