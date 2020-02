VIDEO // Reținut într-un local din Capitală pentru șantaj și amenințare cu moartea. L-a angajat o femeie

16:00

Semnarea unui Pact de neagresiune între forțele politice de centru-dreapta nu va avea niciun efect, iar rezultatul va fi ca și în cazul celor patru Alianțe pentru Integrare Europeană (AIE). Opinia a fost expusă de președintele țării, Igor Dodon, în cadrul ediției de vineri a emisiunii ”Președintele răspunde”. „Toate aceste pacte nu înseamnă nimic. Niciodată ele nu au funcționat. Am văzut AIE 1; 2;3;4. Nu au decât să facă coaliție, să semneze un pact de neagresiune, dar toate se vor termina ca și AIE”, a declarat președintele.Șeful statului susține că ideea liderului PAS, Maia Sandu, și al PPDA, Andrei Năstase, cu privire la semnarea unui astfel de pact are un singur scop – de a se coaliza împotriva lui Igor Dodon, într-un an când în Moldova vor avea loc alegerile prezidențiale. Șeful statului i-a îndemnat pe aceștia să fie constructivi și să vină cu propuneri concrete, care să schimbe viața oamenilor în bine. „Nu vin cu propuneri de majorare a salariilor, pensiilor, de atragere a investițiilor pentru reparația drumurilor. Fac tot felul de comploturi, pacte împotriva lui Dodon. Devreme au început campania electorală. Graba strică treaba”, a declarat președintele.Igor Dodon a mai spus că, în lipsa acțiunilor concrete, opoziția condusă de Sandu și Năstase, caută motive, dar fără succes, să scoată oamenii în stradă. „La început au spus că nu va fi gaz, gaz avem și nu au motiv să protesteze. După, au spus că au crescut prețurile la benzină și motorină, ulterior acestea au scăzut și iar nu au motiv, au încercat să tulbure veteranii, Guvernul a găsit soluții. Toți caută motiv să scoată oamenii la proteste”, a adăugat președintele și a îndemnat cetățenii să fie atenți și să nu se lase manipulați.