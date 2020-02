Munchen: SUA şi talibanii au încheiat un acord cu privire la un armistiţiu care urmează să intre în vigoare

Statele Unite şi talibanii afgani au ajuns la un acord cu privire la un armistiţiu care urmeazăsă intre în vigoare ”foarte curând” şi care poate conduce la retragerea trupelor americane din Afgaistan, declară un oficial american de rang sub protecţia anonimatului pentru The Associated Press.

