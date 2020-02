Cât costă să înlocuiești plasticul din alimentație

18:20

PE SCURT Fostul lider al PDM Vlad Plahotniuc se află acum în SUA, chiar dacă a fost desemnat public de către Departamentul de Stat pentru implicare în acte semnificative de corupție și i-a fost stabilită interdicția de a obține vize de intrare în SUA. PDM trece printr-o resetare și nu poate fi vorba despre o […] The post Plahotniuc nu are nevoie de viză în SUA pentru că deja este acolo. Ce mai spune Andrian Candu despre PDM appeared first on Moldova.org.