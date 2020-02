Reacția lui Filat la anunțul că a fost acționat în judecată pentru defăimare și insultă

10:40

O tânără de 17 ani din Marea Britanie a vrut să facă o ecografie, la 24 de săptămâni de sarcină. Potrivit tinerei mame, în momentul în care doctorul a început să-i facă ecografia, pe ecran a apărut chipul copilului, care zâmbea, scrie Mirror. La scurt timp, după ce medicul a schimbat unghiul, a apărut o imagine care a șocat-o pe viitoarea mamă, o față care le zâmbea într-un mod „sinistru”. Pregnant mum shocked when baby looks at camera in 'creepy' 20-week scan picture https://t.co/tapWhDOwgS pic.twitter.com/kRFfMUVlz0— Daily Mirror (@DailyMirror) February 13, 2020 „Ne-am speriat, am rămas șocați. Se pare că nu e nimic în neregulă, dar doctorul ne-a spus că se întâmplă destul de rar ca fetusul să se uite direct în cameră. Vom păstra poza și i-o vom arăta copilului când va împlini 18 ani”, a mai spus mama acestuia. După această întâmplare, viitori părinți au decis să posteze imaginile pe site-urile de socializare, spre amuzamentul familiei și a prietenilor.