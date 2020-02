Compania de Transport Public Ploiesti cauta asigurator RCA si CASCO pentru parcul auto

15:15

Intr-un moment in care cererile de despagubire pe segmentul de asigurari cyber s-au dublat, Aon si-a extins oferta de servicii cibernetice achizitionand Cytelligence Inc., o companie canadiana de securitate cibernetica specializata in consultanta pentru raspuns la incidente si expertiza criminalistica digitala, cu birouri in Toronto, Ottawa, New York, San Franciso si Miami.