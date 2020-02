Super-lovitura pregătită de Real Madrid: Galacticii, gata să plătească clauza uriașă a jucătorului dorit de Barcelona

16:40

Șoarecii care se luptă în stația metroului din Londra pentru o fărâmă de hrană au căștigat titlul de cea mai populară fotografie cu animale sălbatice din 2019 la concursul de fotografi Wildlife of the Year, relatează Business Insider. Concursul anual este organizat de Muzeul de Istorie Naturală din Londra și premiază fotografii a căror mesaj inspiră la reflecție față de rolul omului în lumea naturală și responsabilitatea noastră de a o proteja. S-au înscris la concursul din acest an 48.000 de ca...