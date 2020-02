O femeie de 69 de ani a fost ucisă în timpul unui meci. Ce s-a întâmplat

12:00

Milioane de oameni celebrează iubirea de Ziua Îndrăgostiţilor. Pe 14 februarie se trimit o mulțime de mesaje, sms-uri, flori, ciocolată. Am selectat o serie de mesaje pe care le poți trimite vineri, de Sfântul Valentin, persoanei iubite. Mesajele se potrivesc pentru a fi trimise atât prin sms cât și online, pe facebook sau whatsapp. Mesaje de Valentine’s Day 2020 haioase Pentru un sărut tastează 1, pentru o îmbrăţişare tastează 2, pentru clipe de neuitat tastează 3, iar pentru toate acesta tastează numărul meu. Dimineaţa nu mănânc, mă gândesc la tine, la amiază nu pot mânca, mă gândesc la tine, seara nu pot mânca, mă gândesc la tine, iar noaptea nu pot dormi… mi-e foame! Nu sunt cum sunt când tu mă vezi, ci sunt cum sunt când mă visezi. Deci dormi mai mult ca să visezi, să vezi cum sunt când nu mă vezi. Aseară am privit cerul. Au căzut 200 de stele, dar nu mi-am pus 200 de dorinţe, ci una de 200 de ori: să mă iubeşti aşa cum te iubesc eu. Mesaje de Valentine’s Day 2020 în engleză My day is not complete without thinking of you. You are my one and only love. Happy Valentine’s Day! When I wake in the morning my first thought is of you, because when I begin my day with you in my mind I know that the day will be perfect. Thank you for letting me love you and for loving me in return. I am so lucky that you are mine. Happy Valentine’s Day! To love you is one of the easiest things to do for you make life seem so much more beautiful.. I love you and never want to let go of you. I am absolutely crazy about you and there is no other day like this one to tell you so. I love you beyond the rain, stars, and moon. You are completely out of this world, my Valentine! Even if I was not your first kiss, date, love or Valentine, I want to be your last and only from here on until the end of time. Mesaje de Valentine’s Day 2020 din literatura franceză „Iubirea este frenezia de a ne transforma unul pe celălalt, de a ne înfrumuseța unul pe altul într-un act care devine unul artistic și care excită ca și acesta. Dragostea este o neștiută sursa a infinitului personal.” Charles Baudelaire „Iubirea nu e misterioasă. Noi suntem dovada ei”. Paul Éluard „Mintea caută, inima găsește.” George Sand „Iubitul care nu e tot, nu e nimic.” Honoré de Balzac „Iubirea, trebuia să vină pe neașteptate, cu tunete și fulgere – uragan din cer care se prăbușeste peste viață, o schimbă total, smulge voințele precum frunzele și târăște cu el în furtună inima.” Gustave Flaubert „Iubește adevărul, dar iartă greșeala.” Voltaire Mesaje de Valentine’s Day 2020 pentru ea Tu mă faci să râd, tu mă faci să plâng, tu mă faci să simt că trăiesc. Tu mă faci să iubesc! Tu ești jumătatea care mă face întreg, dragostea mea, fără tine n-aș mai fi eu, cel de acum. Dacă îmi dai şansa de a-ţi demonstra că suntem suflete pereche, îmi voi petrece fiecare zi din viaţă sărbătorind Ziua Îndrăgostiţilor cu tine. Nimic nu e mai dulce decât dragostea noastră! Te iubesc! Azi-noapte mi-am rugat îngerul să te păzească. A zâmbit şi mi-a spus că un înger nu păzeşte alt înger! Te iubesc! Mesaje de Valentine’s Day 2020 pentru el Te iubesc pentru că ești definiţia fericirii eterne. Pentru mine, ești TOTUL. La mulți ani de ziua noastră, a îndrăgostiților. Îți multumesc că ai introdus cuvântul Dragoste în dicționarul vieții mele! Te iubesc! Nu caut astăzi declaraţii de dragoste, ele se citesc în tot ce faci când eşti cu mine. La mulți ani de Sf. Valentin! Îţi multumesc pentru fericire, sentiment care nu ştiam ca există, îţi multumesc pentru tot. Te iubesc pentru că… fară tine e greu și nu mă pot regăsi. Mesaje de Sfântul Valentin 2020 cu imagini O imagini spune cât o mie de cuvinte! Alege unul din mesajele cu imagini de mai jos și trimite-l jumătății tale.