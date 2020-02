Acord de colaborare între Primăria Chișinău și Camera de Comerț, semnat astăzi. Ce prevede

15:45

Vicepreședintele PPDA, Alexandr Slusari, se arată indignat de inițiativa Maiei Sandu ca mai multe formațiuni politice, inclusiv PAS și PPDA, să semneze un pact de neagresiune, valabil în ajunul alegerilor prezidențiale. Slusari sugerează că prin acest pact, fosta colegă de coaliție încearcă să ascundă adevărul dureros. ”Noi nu avem nevoie de acest pact! Platforma niciodată nu a fost agresivă. Noi spunem adevărul, inclusiv despre cedarea Guvernului și asta nu este agresiune, este adevăr. Adevărul e adevăr, nu poate fi ascuns, trebuie spus și nu poate fi pus sub preș sau sub paravanul unui pact sau a unei înțelegeri”, a declarat Alexandr Slusari în cadrul unei conferințe de presă. Vicepreședintele PPDA se arată indignat și de faptul că Maia Sandu nu a acceptat inițiativa formațiunii de a înainta un candidat comun la alegerile prezidențiale. ”Noi am venit cu o propunere absolut clară: identificarea unui candidat nepartinic, pentru alegerile prezidențiale. Acum discutăm despre un proiect de neagresiune. Noi am făcut această propunere fără agresiune, calm, civilizat. În schimb ei (PAS) spun că e nevoie de un pact de neagresiune. Noi cum trebuie să înțelegem? Asta înseamnă că nu se agrează idea candidatului nepartinic, asta înseamnă că deja e decis că fiecare partid trebuie să aibă propriul candidat și noi numai între noi trebuie să avem un pact de neagresiune”, spune Slusari.