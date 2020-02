Top 10 cu cele mai căutate informaţii despre coronavirus pe Google

08:30

BERBEC Poţi să te grăbeşti încet, ai talentul acesta! Cu toate că eşti în criză de timp, astăzi reuşeşti mai întotdeauna să te găseşti la locul potrivit şi la momentul indicat, salvând situaţia! Primeşti un premiu pentru atitudinea ta pozitivă: o veste bună, mai pe seară. Şi poate şi un film bun. Astăzi trebuie sa dai curs incapăţânării care te caracterizeaza. Incăpăţânare care bine investita se numeste tenacitate şi va aduce in viitor dividente foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investesti. TAUR Există un procent de încăpăţânare în caracterul tău, dar azi trebuie să fii mai flexibil, încearcă să convingi anturajul prin paşi mici, fără păreri preconcepute şi să faci pe „talibanul”. Totuşi, disciplina lucrului făcut bine, cizelat, (încăpăţânarea la unii) inerentă zodiei – pentru că ţie îţi place frumosul – te ajută să-ţi ordonezi simţămintele şi planurile, îți aduce o oportunitate neşteptată. Nu te grăbi, dar nici nu refuza. O atitudine inteligentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţă, aşa încât decizia să fie justă. GEMENI Astăzi nu fii dezordonat, neglijent, dă atenţie imaginii, trebuie să te arăţi şi să te îmbraci bine. Eşti misterios precum Sfinxul, dar toată lumea ştie că este vorba de o poveste de dragoste! Se schimbă vremea, se schimbă şi părerile tale. Astăzi vezi cu ochi noi pe cei din jurul tău. Trebuie să faci o pauză, să te odihneşti şi mai ales să modifici comportamentul tau. Astăzi nu te intalni cu persoane pe care nu poti sa le suferi. Esti intr-o criza de sinceritate, de fapt putin iti pasa de mutrele lor pretenţioase, si lucrul asta este evident pentru toată lumea. Dacă chiar vrei să înfurii un mitocan, trebuie să nu-l iei în serios! RAC Chiar dacă nu ai încredere totală în forţele proprii trebuie să ai încredere în cei dragi, care te iubesc, punctul tău de sprijin. „Daţi-mi un punct de sprijin şi vă mişc Pământul din loc!” parcă așa a spus Arhimede. Limitează-te la activităţile de rutină şi la oamenii pe care îi cunoşti foarte bine. Trebuie să fii înţelegător şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, ca să poţi să progresezi, să te caţeri pe reduta societăţii înalte. Perioada iti este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Nu-ti face griji, viitorul iti este favorabil. LEU Astăzi ai un fel de îndemânare în a spune lucruri cum trebuie, exact cui trebuie şi să obţii acordul persoanelor în cauză. Comunicarea nu este punctual tău forte, dar astăzi eşti avantajat! Atâta vreme cât te simţi bine, nu schimba nimic din rutina vieţii! O perioada buna, pe care o meriţi. Metodic si cu geniul “descurcatului” cum eşti – ai certe calitati pe care perioada aceasta de timp, ziua de astăzi le pune in valoare. Daca cauţi ceva de lucru, sau ceva mai bun, atunci ai toate sansele să le gaseşti in următoarea perioada, care începe astăzi. FECIOARA Informaţiile primite astăzi din presă au o latură economică şi una sentimentală, depinde numai de tine să tragi foloasele care te avantajează. Însă, nu amesteca plăcutul cu utilul! Dimineaţa, nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci, urmeaza-ti planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Aspectele favorabile din casa a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ti asumi obligaţii pe termen lung. Poţi să fii liniştit, în perioada următoare nu prea poţi să ai surprize neplăcute! BALANŢA Ideile, teoriile tale sunt corecte şi morale, dar dificil de aplicat. Eşti o persoană populară, munceşti mult, ai un suflet bun, vrei armonie. Fii mai realist şi nu o să mai ai dezamăgiri! Prea multe veşti negative, prea multe eşecuri, tragi tu concluzia veştilor din presă. Nu e adevărat, lumea este aşa cum o priveşti, nici mai rea, nici mai bună. Ocupă-te de problemele tale! Anumite indiscretii şi soapte pe furis te fac sa tragi concluzia ca in calea succesului sta numai „look-ul” tau. Schimbă-l, adica coafura, îmbrăcămintea, sau lasă-ţi barbă, după sex şi putinţă, dacă asta te face să te simţi altfel, poate mai bine in propria piele! SCORPION Ziua bună se cunoaşte de dimineaţă iar tu te simţi bine, poate pentru că ai renunţat la ironii şi „înţepături”! Iniţiezi un fel de selecţie naturală în jur, ceri mult, însă primeşti puţin! primeşti veşti de la cineva din străinătate. Se pare că oriunde este mai bine decât în Romania. Poate numai în Somalia nu este, dar acolo măcar poţi să-i împuşti pe politicienii corupţi! Sau aşa este vorba, că vaca vecinului este întotdeuna mai grasă! Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu anturajul apropiat. Nu lua decizii importante în această perioadă. Veşti bune de departe. Astrele te favorizează, totuşi, în domeniile legate de lege şi proprietate. Trebuie sa dai dovadă de tarie de caracter şi să-ţi impui punctul de vedere, de cate ori ştii cu siguranţă că ai dreptate! SĂGETĂTOR În general eşti prea obosit, nu trebuie să te mai enervezi în plus! Este o situaţie obiectivă, nu te stresa inutil, păstrează-ţi calmul şi poate vei găsi soluţia optimă problemelor tale. Nu te forţa inutil şi păgubos! Un eveniment îţi reţine atenţia. Analiza ta este încă o dată justă, trebuie să-i dai curs, aşteaptă, însă, momentul favorabil. Finalizezi, in sfarsit, dimineaţa, în condiţii bune, o parte din problemele care ti-au dat atâta bătaie de cap. Bravo! Fără să forţezi păgubos, fără să intri la uzură! CAPRICORN Dimineaţa e dedicată planurilor de viitor, fie că este vorba despre primăvară, dar mai ales, după veştile bune primite, trebuie să-ţi faci proiecte în ce direcţie profesională poţi să o iei! Trebuie sa fii foarte atent la cheltuielile facute aiurea si cu gândul în altă parte. Cel mai bine ar fi sa ieşi în oras fără bani si carti de credit. O să faci o surpriză neplăcută hoţilor de buzunare! Plimbă-te, nu cheltui! Ultima parte a segmentului de timp, pe seară, are o componentă neliniştitoare, din cauza influenţei Lunii. Iţi faci griji, de fapt fără motiv, pentru ca intotdeauna te-ai descurcat. Mai ales când eşti cu spatele la zid, când nu prea ai soluţii şi nimeni nu te ajută… VĂRSĂTOR Astăzi joci un dublu rol, performanţă de compoziţie! Eşti în acelaşi timp viclean şi ascuns, iar pe de altă parte deschis şi naiv! Aşa crezi tu că poţi rezolva problemele personale dificile! În această perioadă trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Este cazul să nu mai fii aşa de încordat şi tensionat. Relaxeaza-te şi încerca să nu mai porti de grijă altora, mai ales că, până la urmă, o să zică că mai mult îi încurci decât îi ajuti! PEŞTI Evident, poţi să-ţi demonstrezi calităţile şi talentele dar şi bunavoinţa prin fapte, nu trebuie să faci discursuri fluvii, cu toate că dispunerea astrelor te avantajează ca să fii elocvent! Este un prilej bun pentru ultimele, poate, cumpărături de iarnă. Cumpără acum, mâine e mai scump! Poate o mică supărare, dar pe total ziua de azi iti este favorabilă. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nicio importanţă. Ia, din timp, masurile care se impun, ca sa nu intri in criză de timp. Stabileşte clar un program, o foaie de parcurs şi vei evita eşecurile!