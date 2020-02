Vladimir Putin, despre căsătoriile de același sex: „Atâta timp cât voi fi preşedinte, nu se va întâmpla”

17:20

Actriţa britanică Sophie Turner şi cântăreţul american Joe Jonas aşteaptă primul lor copil, asigură portalul specializat în vedete Just Jared, primul care a informat despre sarcina celei care a interpretat-o pe Sansa în „Game of Thrones”, o ştire confirmată ulterior de Us Weekly şi E! News, relatează EFE.