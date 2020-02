Horoscop special Ziua indragostitilor 2020. Context astral special pentru iubire. Ce aduc Venus si Marte?

Ziua indragostitilor 2020 sta sub contextul astral special pentru iubire, dat de cele doua planete care guverneaza amorul Marte si Venus. Marte da dorinta sexuala, in timp ce Venus aduce sentimentul de dragoste in cuplu. Acum, Venus se afla in Berbec, iar Marte in Sagetator.Ce inseamna pentru relatiile de dragoste si cum influenteaza acest context astral zodiile de Ziua indragostitilor?Venus, planeta iubirii si a pasiunii, si Marte, planeta libertatii si a independentei, se afla in zodii de Foc, pe 14 februarie 2020. Venus se afla in zodia Berbec, intre 7 februarie si 4 martie 2020. In Berbec, dragostea este spontana si directa. “Vanatoarea” este interesanta. Suntem mai indrazneti, mai apetisanti, mai nerabdatori. Nimeni nu este interesat de trecut, toata lumea vrea ceva nou. Este timpul sa facem lucrurile sa functioneaze chiar acum. Berbecul este cuceritor, dar poate fi si fidel. Berbecul este dulce, dar poate fi si intepator. Dorintele sunt puternice si se exprima spontan, direct si cu mult entuziasm. Berbecul vrea sa seduca, nu se lasa usor sedus. Vrea sa vaneze si mai putin sa fie vanat!Ziua indragostitilor 2020 sta sub contextul astral special pentru iubire, dat de cele doua planete care guverneaza amorul Marte si Venus. Marte da dorinta sexuala, in timp ce Venus aduce sentimentul de dragoste in cuplu. Acum, Venus se afla in Berbec, iar Marte in Sagetator.Ce inseamna pentru relatiile de dragoste si cum influenteaza acest context astral zodiile de Ziua indragostitilor?Venus, planeta iubirii si a pasiunii, si Marte, planeta libertatii si a independentei, se afla in zodii de Foc, pe 14 februarie 2020. Venus se afla in zodia Berbec, intre 7 februarie si 4 martie 2020. In Berbec, dragostea este spontana si directa. “Vanatoarea” este interesanta. Suntem mai indrazneti, mai apetisanti, mai nerabdatori. Nimeni nu este interesat de trecut, toata lumea vrea ceva nou. Este timpul sa facem lucrurile sa functioneaze chiar acum. Berbecul este cuceritor, dar poate fi si fidel. Berbecul este dulce, dar poate fi si intepator. Dorintele sunt puternice si se exprima spontan, direct si cu mult entuziasm. Berbecul vrea sa seduca, nu se lasa usor sedus. Vrea sa vaneze si mai putin sa fie vanat!

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Timpul