Un individ de 36 de ani a aruncat o bucată de slănină într-un centru de creditare

Moratoriu pe mecanismul prin care instantele de judecata decid reducerea pedepsei condamnatilor pentru conditii precare de detentie! Guvernul a aprobat astazi un proiect de lege, in conditiile in care peste 5 mii de detinuti, din totalul de peste 6700, au depus cereri in acest sens. Mecanismul a fost suspendat pana pe 1 septembrie 2020, timp in care autoritatile vor analiza situatia si vor veni cu solutii.