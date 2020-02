Fondurile de finanțare a tinerilor antreprenori au fost suplinite cu 100 de milioane de lei

15:50

«Noi nu avem nevoie de acest pact! Platforma niciodată nu a fost agresivă. Noi spunem adevărul, inclusiv despre cedarea Guvernului și asta nu este agresiune, este adevăr. Adevărul e adevăr, nu poate fi ascuns, trebuie spus și nu poate fi pus sub preș sau sub paravanul unui pact sau a unei înțelegeri», a declarat Alexandr Slusari în cadrul unei conferințe de presă.Vicepreședintele PPDA se arată indignat și de faptul că Maia Sandu nu a acceptat inițiativa formațiunii de a înainta un candidat comun la algerile prezidențiale. «Noi am venit cu o propunere absolut clară: identificarea unui candidat nepartinic, pentru alegerile prezidențiale. Acum discutăm despre un proiect de neagresiune. Noi am făcut această propunere fără agresiune, calm, civilizat. În schimb ei (PAS) spun că e nevoie de un pact de neagresiune.