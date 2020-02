Potrivit unui studiu, 60 la sută din suprafața străzilor din CHIȘINĂU este ocupată de mașini

Ca nu o sa avem pe unde pasi in viitorul apropiat in Chisinau din cauza masinilor inghesuite pe strazi nu e o fictiune. Acum, 60 la suta din suprafata strazilor din centru este ocupata de autoturisme, iar numarul celor care circula prin oras creste uluitor de repede, arata un studiu realizat de expertul IDIS-Viitorul, Veaceslav Ionita. Acesta sustine ca e nevoie de o solutie clara in maxim cinci ani. Autoritatile, insa, nu au decat idei, lansate inca in campania electorala si... nimic realizat.Liubov PLAMADEALA, REPORTER PRO TV: “Ambuteiaje in capitala se formeaza nu doar in orele de varf. Este ora 14.00, iar pe strada Ismail masinile abia inainteaza. Iar in orele de varf, arterele principale din oras se sufoca de autoturisme care stau bara a bara. ”

