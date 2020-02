Știri NTV Moldova 12 februarie 2020

15:50

Guvernul va majora esențial, începând cu anul de studii 2020-2021, finanțarea din bugetul de stat pentru specialitățile de inginerie și tehnologii informaționale (IT). Anunțul a fost făcut de premierul Ion Chicu în cadrul ședinței de miercuri de la Guvern. • Premierul a declarat că în țară sunt mai multe companii IT, decât absolvenți ai specialităților respective. ”Salariul mediu în Parcul IT este de 30 de mii de lei pe lună. Avem 10 mii de oameni acolo, iar fondul de salarii este de 3,6 miliard...