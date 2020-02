Perioadă favorabilă pentru producătorii de struguri: Prețuri de până la 4 ori mai mari decât în anul 2019

13:40

Va fi anul 2020 anul tau norocos? Poate ca zodia ta este in fruntea listei zodiilor norocoase ale acestui an special ! Sigur ca norocul este dupa cum si-l face omul, insa o „mana” de ajutor prinde bine mereu. In astrologie fiecare planeta are propriile sale caracteristici ce ne pot influenta aici pe Pamant. Astfel, asa cum deja stim, de cate ori vorbim despre noroc, vorbim despre Jupiter.Jupiter, cea mai mare planeta din sistemul solar, a cincea planeta de la Soare, este planeta norocului, expansiunii si oportunitatilor. Jupiter este retrograd aproximativ 4 luni in fiecare an si are un ciclu complet de rotatie in jurul Soarelui ce tine aproximativ 1 an.Viata ar fi trista si fara sens daca nu am avea pe Jupiter in ea.Deci chiar trebuie sa fim atenti la miscarea celei mai mari planete din sistemul nostru solar. Norocul si sansa sunt asociate cu Jupiter pentru un motiv bine intemeiat. Jupiter este o planeta cu o energie buna si foarte binevoitoare, una care ne sustine sa crestem si sa inflorim intr-un mod pozitiv. Jupiter poate fi si judecator, insa este mereu foarte corect si se asigura ca suntem mereu pe calea cea mai buna pentru ca el este despre bucurie, expansiune si tot ce ne aduce binele in viata.Jupiter va intra in zodia Capricornului din 3 decembrie 2019 si va sta aici pana pe 18 decembrie 2020!Jupiter este in Sagetator inca din decembrie 2018, deci la el acasa, in zodia pe care o coordoneaza, deci e in maximum sau de putere. Sagetatorul inseamna, mai presus de orice, starea de a fi liber. Liber mental, liber si neincorsetat, liber ca stare de spirit, indiferent cati bani faci, in ce relatie esti, ce noroc iti bate la usa. Daca acestea nu iti consolideaza sentimentul de libertate personala, sunt aproape degeaba – gandeste Sagetatorul.Insa Jupiter in Capricorn inseamna o alta energie.Capricornul este semn de pamant si reprezinta munca sustinuta si ambitioasa. Daca iti amintesti cum ti-a fost viata ultima data cand Jupiter a fost in Capricorn, iti poti da seama de un anumit tipar specific tie si zodiei tale. Iata-le : 18 decembrie 2007 – 5 ianuarie 2009 ; 4 ianuarie 1996 – 21 ianuarie 1997 ; 20 ianuarie 1984 – 6 februarie 1985. Cum s-au expandat orizonturile tale in acele perioade ? Ce tip de noua expansiune si invatare ti-a devenit importanta pentru viitorul tau pe atunci ? Raspunsurile iti vor da o idee ce iti este pregatit in urmatorul an 2020. Dupa acest an, toata lumea va fi mult mai inteleapta si cu mai multa incredere!