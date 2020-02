Un nou scandal între PPDA și PAS. De această dată, motivul este Satul European

13:00

„Din partea noastră nu a existat agresiune. Cu PAS colaborăm în Parlament, dar avem anumite neînțelegeri doctrinare. Am avut anumite divergențe și în cadrul alegeilor locale, altfel am văzut situația cu cedarea puterii și am spus deschis acest lucru. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, după nu am intrat în conflict cu atacuri. Adevărul nu trebuie să fie tratat ca agresiune”, a declarat Alexandru Slusari, pentru Unimedia.Amintim că liderii mai multor formaţiuni de dreapta, între care PAS şi PPDA, discută despre semnarea unui Pact de neagresiune între aceste forțe politice. Semnatarii pactului declară că „se vor abține de la critici sau atacuri reciproce în spațiul public la adresa partidelor ori a reprezentanților/exponenților partidelor semnatare ale prezentului Pact”, în campania pentru alegerile prezidenţiale din acest an.