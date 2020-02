Indigenii amerindieni Pueblo au lăsat în urma lor petroglife vechi de 800 de ani în regiunea Mesa Verde

08:30

Evenimente 1541: Întemeierea orașului Santiago de Chile. 1709: Marinarul scoțian Alexander Selkirk („modelul” lui Robinson Crusoe), este salvat după patru ani trăiți în singurătate pe insula Juan Fernandez. 1736: Căsătoria dintre Maria Terezia a Austriei și Francisc Stephan. 1856: Vasile Boerescu a adresat un memoriu ministrului de externe al Franței, Alexandre Walewski, în care pleda pentru constituirea unui stat național românesc independent sub garanția celor șapte mari puteri. 1864: Parlamentul votează proiectul de lege pentru organizarea puterii armate în România. 1892: Pentru prima oară în istoria tehnicii, o invenție - aparatul de cronofotografie al francezului Leon Bouly – este denumită cinematograf. 1912: Abdicarea împăratului chinez Pu Yi; sfârșitul dinastiei Qing. 1912: China adoptă calendarul gregorian. 1919: Consiliul militar interaliat de la Paris a aprobat ca armata română să înainteze pe aliniamentul Satu Mare – Carei – Oradea – Salonta – Arad 1922: Și-a început pontificatul Papa Pius al XI-lea (n. 1857 - 1939). 1924: La New York are loc premiera lucrării simfonice Rapsodia albastră de George Gershwin. 1938: Trupe germane intră în Austria, pentru ca în 12 martie trupele germane să ocupe Austria și anexarea să fie declarată ziua următoare. 1961: A fost lansată prima stație interplanetară automată în direcția Planetei Venus: Venus – 1 1994: Se deschid Jocurile Olimpice de Iarnă la Lillehammer, Norvegia. 1996: Yasser Arafat a depus jurământul în calitate de prim președinte ales (20 ianuarie 1996) al Autorității Naționale Palestiniene. 1999: Președintele Statelor Unite ale Americii, Bill Clinton, a fost găsit nevinovat în procesul cu privire la afacerea Monica Lewinsky. 2000: A avut loc, la București, reuniunea statelor membre ale Pactului de Stabilitate din Europa de Sud-Est, la nivelul șefilor de state și de guverne, la finele căreia a fost semnată Carta relațiilor de bună vecinătate, stabilitate, securitate și cooperare în Europa de Sud-Est. 2002: La tribunalul de la Haga, începe procesul fostului președinte al Iugoslaviei Slobodan Milošević. Acesta va muri în 2006 înainte de terminarea procesului. 2010: Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Vancouver. 2016: Papa Francisc se întâlnește cu Patriarhul Kiril al Moscovei la Havana, Cuba. Este pentru prima dată când capul Bisericii Romano Catolice și capul Bisericii Ortodoxe Ruse se întâlnesc. Nașteri 1768: Francisc I al Austriei (d. 1835) 1777: Friedrich de la Motte Fouqué, poet german (d. 1843) 1809: Abraham Lincoln, al 16–lea președinte al Americii, cel care a abolit sclavia (d. 1865) 1809: Charles Robert Darwin, naturalist englez (d. 1882) 1828: George Meredith, poet și scriitor englez (d. 1909) 1862: Alexandru Davila, dramaturg român (d. 1929) 1877: Louis Renault, industriaș francez de automobile (d. 1944) 1881: Anna Pavlovna Pavlova, balerină rusă (d. 1931) 1884: Max Beckmann, pictor și grafician german (d. 1950) 1885: Julius Streicher, politician german, fondatorul săptămânalului Der Stürmer, principalul organ de propagandă antisemită nazistă din Al Treilea Reich (d. 1946) 1894: Otilia Cazimir, scriitoare, poetă (d. 1967) 1901: Jean Georgescu, regizor și actor român (d. 1994) 1905: Theodor Burghele, medic român (d. 1977) 1915: Vasili Nikolaevici Ajaev, scriitor rus (d. 1968) 1918: Julian S. Schwinger, fizician american (d. 1994) 1923: Franco Zeffirelli, regizor italian de film (d. 2019) 1937: Victor Emmanuel, Prinț de Neapole 1939: Ray Manzarek, muzician american (The Doors) 1942: Ehud Barak, politician israelian 1944: Claudia Mori cântăreață, actriță și producătoare italiană 1948: Octavian-Mircea Purceld, politician român 1950: Steve Hackett, chitarist englez (Genesis) 1954: Sergiu Anghel, coregraf, regizor, scenarist român 1954: Alexandru, Margraf de Meissen, șeful Casei Regale a Saxoniei 1956: Brian Robertson, muzician scoțian (Thin Lizzy și Motörhead) 1959: Dan Puric, actor și regizor de teatru român 1960: Vasile Luțac, cântăreț, cantuator, compozitor, profesor român 1971: Pascual Candel Palazón, scriitor spaniol 1980: Christina Ricci, actriță americancă 1980: Juan Carlos Ferrero, jucător spaniol de tenis de câmp 1993: Jennifer Stone, actriță americană 1995: Raul Stănulescu, violonist român, Voice over, actor de teatru Decese 1517: Caterina de Navara, regină a Navarei (n. 1468) 1554: Lady Jane Grey, regină a Angliei pentru nouă zile (executată) (n. 1537) 1538: Albrecht Altdorfer, pictor german (n. 1480) 1578: Ecaterina de Habsburg, soția regelui Ioan al III-lea al Portugaliei (n. 1507) 1799: Lazzaro Spallanzani, biolog italian (n. 1729) 1690: Charles le Brun, pictor și decorator francez; reprezentant al clasicismului; a creat decorațiile interioare la Versailles (n. 1619) 1763: Pierre de Marivaux, dramaturg francez (n. 1688) 1804: Immanuel Kant, filosof german (n. 1724) 1915: Emile Waldteufel, compozitor francez (n. 1837) 1935: Francisc Hossu–Longin, memorialist (n. 1847) 1966: Elio Vittorini, scriitor italian (n. 1908) 1969: Ferenc Agárdi, scriitor, publicist și istoric al culturii maghiar de origine evreiască, membru fondator al Partidului Comunist Maghiar (n. 1898) 1979: Jean Renoir, regizor francez de film (n. 1894) 1984: Julio Cortázar, prozator, dramaturg și poet argentinian (n. 1914) 1996: Ryōtarō Shiba, scriitor japonez (n. 1923) 2019: Gordon Banks, fotbalist englez (n. 1937)