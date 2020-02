(foto) Samsung a anunţat data lansării noilor samartphone-uri din seria Galaxy S20. Care sunt specificațiile și cât vor costa acestea

16:30

„Nu vorbi prea tare”, „comportă-te «ca lumea»”, „nu pune prea multe întrebări”, „fă cum ți se spune” sunt frazele care au marcat copilăria celor crescuți de părinți născuți în Uniunea Sovietică. Supunerea a intrat în gândire și modul de a accepta o realitate impusă, o istorie „corectă” a intrat în sânge, pentru că până la urmă s-a adeverit a fi mai ușor să nu gândești decât să fii liber. Europa Liberă a lansat a doua ediție a proiectului „AntiNostalgia - Privind spre viitor”. În acest sens, au fost organizate patru dezbateri cu tema „Și eu am trăit în comunism. Părinți-copii: ce ați făcut, ce am fi făcut?”, despre ce am fi făcut în locul părinților noștri dacă trăiam pe vremurile comunismului, dacă am reuși să facem mai mult sau nu. Articolul (foto) „Fiecare țară comunistă era o închisoare.” Raționamente din trecut spre viitor în cadrul proiectului „AntiNostalgia – Privind spre viitor” apare prima dată în #diez.