Biologii au descoperit modul în care țînțarii își găsesc victimele

06:30

La cea de-a 40-a ediţie a Zmeurelor de Aur (Razzies), filmele Cats, Rambo: Last Blood şi A Madea Family Funeral au cîte opt nominalizări, conform listei care a fost făcută publică sîmbătă. Zmeurele de Aur mai sînt cunoscute şi sub numele de anti-Oscaruri, pentru că disting cele mai proaste filme din fiecare an, fiind singurul premiu pe care nici o vedetă nu doreşte să-l cîştige. Filmul fantastic m