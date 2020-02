HOROSCOP | Clipe frumoase alături de cei dragi

19:50

Directorul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a făcut a anunțat marți denumirea oficială a coronavirusului din China: Covid-19, scrie digi24.ro. Denumirea vine de la „coronavirus disease that was discovered in 2019” (trad. „boala declanşată de coronavirus care a fost descoperită în 2019”), potrivit explicațiilor oferite de reprezentanții OMS. OMS are câteva reguli în ceea ce priveşte denumirea oficială a acestor boli. Numele nu trebuie să includă zone geografice, nume de persoane, denumiri de animale sau de mâncare sau orice referinţă la vreo cultură sau industrie anume. Organizaţia Mondială a Sanătaţii stabilise anterior, pentru coronavirus, denumirea temporară de „2019-nCoV”. […]