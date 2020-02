Republica Moldova, în criză de forță de muncă

23:00

La împlinirea a 40 de ani de carieră, Camelia Florescu a venit din România la Chişinău pentru o dublă lansare - un volum de poezii şi un CD cu titlu „Nu-s o fată ca oricare”. Scriitori, critici literari şi compozitori din România şi din R. Moldova au venit la eveniment să împărtăşească împreună cu ea bucuria lansării primului său album de melodii, scrie TVR Moldova. În noul volum de poezii şi în primul ei album de melodii, la care a muncit mai mult de un an, Camelia Florescu descrie dragostea, anotimpurile și rădăcinile strămoşeşti. „Cartea este dedicată mamei mele, care anul ăsta împlineşte 80 de ani, iar albumul, pentru că tata avea o voce fenomenală şi aum ne priveşte din ceruri, e dedicat lui. Aici e inima noastră şi este firesc să fie aşa şi aici am foarte mulţi prieteni şi colegi, şi mai ales compozitorii care mi-au încredinţat, o parte din ei melodii pe album, deci e firesc să înceapă după lansarea naţională de la Bucureşti cu Chişinăul”, a menționat interpreta Camelia Florescu. „Pe acest disc două melodii am compus eu. A dedicat feciorului său o piesă care m-a zguduit atât de mult, încât am avut impresia că aceasta este o piesă dedicată întregului neam românesc, nu numai feciorului. Această piesă am avut onoarea să sune şi la Ziua României, la TVR internaţional”, a declarat compozitorul Oleg Baraliuc. Academicianul Nicolae Dabija susţine că între România şi Republica Moldova s-a format un pod de carte, care durează. Acest lucru face să existe mai multe sărbători comune, legate de cuvântul românesc, de cartea românească şi de cântecul românesc. „Noi, oamenii de cultură, facem abstracţie de granițele, care mai stau ca o ruşine a Europei între români şi români şi scriitorii, oamenii de cultură, sunt cei care dau graniţa la o parte”, a spus Nicolae Dabija. „Fiecare manifestare în parte este un pas spre acea unire reală, reală, fără niciun dubiu pentru că scriitorii din Bucureşti, Cluj, Craiova, avem un autocar de scriitori care am sosit de azi dimineaţă din Bucureşti”, a precizat George Călin, director al Societății Culturale „Apollon” din România. Scriitori şi compozitori, cu toţii au apreciat versurile Cameliei Florescu, care alină şi, totodată, zbuciumă sufletul. „Mă bucur că fraţii noştri vin aici, peste Prut şi mergem şi noi încolo cu lansări de carte, de CD-uri, muzică”, a spus Ilie Valuța, compozitor. Evenimentul a fost organizat de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova în colaborare cu Societatea Culturală „Apollon” din România. Articolul Poduri culturale peste Prut apare prima dată în InfoPrut.