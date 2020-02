Un american scos din Wuhan și adus în SUA a fost externat din greșeală, deși avea coronavirus

17:40

O profesoară de engleză din Suceava, care s-a întors în 1 februarie din China, s-a dus, vineri, la spital, cu simptome de gripă, iar medicii i-au prelevat probe şi le-au trimis la Institutul Matei Balş din Bucureşti, existând suspiciune de coronavirus. Dascălul este în carantină. Profesoara de engleză are 32 de ani s-a întors din […] The post Profesoară din Suceava, recent întoarsă din China, suspectă de coronavirus appeared first on Emedicina.