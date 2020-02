FOTO// O nouă specie de dinozaur, rudă îndepărtată cu Tyrannosaurus rex, descoperită în Canada

08:30

BERBEC Nu este o zi în care să faci schimbări esenţiale, pe niciun plan. Dimineaţă obositoare şi densă. În orice caz, ajungi seara târziu acasă, aşa că nu îţi rămâne timp de distracţie. Altă dată! Anumite amintiri recente şi nu prea, nu-ţi dau pace. Simptomatic pentru zodia ta. Linge-ţi rănile, respiră adînc, uită-te pe sub sprâncene şi dă-i bice: „the show must go on”. In a doua parte a zilei evita singurătatea – nu este oare mai bine sa ieşi cu familia sau cu o prietena la o plimbare? Cauţi un confident pe care nu îl găseşti. Oricum totul se află… TAUR Conjunctura indică că-ţi trebuie o anumită detaşare şi mai multă obiectivitate. Trebuie să stai în defensivă până realizezi noul orizont de vedere. Oricum, problemele tale rămân aceleaşi! Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti pozitiv, dar nu exagera. Nu uita ca optimismul este incapăţânarea de a spune ca te simţi bine cand totul in jurul tau merge rau. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. Familia este bine, sănătoasă, prietenii au problemele lor. Promoveaza cu curaj interesele profesionale. Nu da curs propunerilor rudelor sau partenerilor. Nu astăzi, amână! GEMENI Chiar dacă astăzi nu respecţi regulile ca la carte rămâi credincios tradiţiei şi intereselor proprii, care, adesea, se împletesc. Nu fii comod, dacă ai un fir, apoi trage de el, de tot! Nu spera şi nu ai teamă, ziua trece repede pentru că pe seară ai o întâlnire. Importantă! Poate fi şi o reuniune de familie, cam încordată. Sanatatea este bună, atenţie ce şi unde manânci, mai ales in oraş. Banii sunt… cam puţini pentru ambii Gemeni, că este proverbială risipa Dioscurilor! RAC Dimineaţa se profilează o zi obişnuită, cu rutina respectivă. Totuşi, o veste sau o întâlnire care îţi face plăcere, trebuie doar să laşi comoditatea şi să ieşi, poate pe seară, în oraş! Totul pare un imens arc care se comprimă, se comprimă… Din punctul tău de vedere este o perioadă… interesantă. Astepţi să vezi ce se întamplă. Nativii si nativele din zodia Racului trebuie să-şi îndrepte atenţia către rude, asociaţi, parteneri sau colegii de la serviciu pentru ca să evite defectele de comunicare. Cineva are nevoie de ajutorul tău. Dar nu doreşte să ţi-l ceară direct… LEU Atenţie la ce îţi doreşti, să nu se îndeplinească! Încep să se lamurească unele probleme legate de domeniul social. Reflectezi că nu e nimic nou sub soare, că ai mai avut astfel de probleme! Ziua este de asemenea favorabilă nativilor din Leu cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică sau tehnologie. Poate în State, la americanii de origine română, că pe la noi, în peninsulă… Gândeşte-te cum să faci lucrurile cum trebuie, cu tragere de inimă, cu suflet, nu-i lăsa pe alţii să-şi bată joc şi să le facă strâmbe. Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus. Nu-ţi face griji, viitorul pare că este favorabil! FECIOARA Astăzi evită enervarea şi în general fii mai detaşat. Fii atent la ce mănânci şi nu discuta problemele, mai ales cele neplăcute, în timpul mesei. Relaxează-te după program, poate la sală! Nu te lasa dus de nas de cuvinte mari, nu te lăsa folosit! Perioada favorizează nativii care activează în transporturi, educaţie şi comerţ. Fereşte-te de posibile greşeli sau erori, mai mult gesturi neîndemânatice, la şcoala, serviciu sau în bucătărie. Veşti bune de departe, care te fac sa-ti reajustezi unele proiecte pe termen foarte lung. BALANŢA Îţi poate fi solicitat sprijinul într-o problemă, care nu este chiar din expertiza ta, dar căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute azi pot aduce relaţii normale şi înţelegere. Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din zodia Balanţei să rezolve problemele legate de relaţiile cu terţi, să negocieze în amănunt sau să rezolve probleme cu autorităţile. Ziua de astăzi este o perioadă propice pentru implicare financiară, investiţii, cumpărături, achiziţii. SCORPION Dimineaţa evită graba, intervenţiile bruşte şi deciziile pripite. Eforturile făcute în direcţia profesiei sau meseriei se vor dovedi foarte inspirate. Continuă cu aceleaşi metode verificate. Scorpionii şi mai ales Scorpioancele trebuie să-şi îndrepte atenţia către asociaţi, parteneri sau colegii de la serviciu pentru ca să evite să fie traşi pe sfoară sau măcar păcăliţi. În mod particular sunt favorizaţi nativii din zodia Scorpionului care desfăşoară activităţi medicale, administrative, filantropice sau religioase. Sănătatea pare bună, atenţie însa, iarna nu a plecat şi poate mai are ceva de spus! SĂGETĂTOR Stelele te avantajează pe plan profesional. Ideile tale sunt astăzi clare şi chiar de o oarecare eleganţă. Nici planul relaţiilor umane nu este prost aspectat. O zi plăcută, în plină formă! Totuşi, nu lăsa nici o schimbare să te tenteze – nu vinde, nu cumpăra, nu investi, nu-ti face noi prieteni! Lasa lucrurile aşa cum sunt şi înţelept te vei numi. Un semn de foc iţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. Se pare că ai noroc. Atentie însa, norocul este de sticla – cand incepe sa strălucească, se sparge! Încă mai este frig şi umezeală – protejează-ţi în special picioarele! CAPRICORN Cu cât este mai multă agitaţie, zgomot, haos, în jurul tău, cu atât tu te retragi în umbră, în siguranţă. Este modul tău propriu, zodiacal, de a acţiona în linişte şi chiar în puţină taină… Trebuie să începi să faci economii, fară să-ţi schimbi esenţial felul in care traieşti – economia este arta prin care obţii maximum de la viaţa. Concentrează-ţi atenţia asupra sănătăţii – evită expunerea inutilă la frig sau la curenţii de aer. Banii sunt bine aspectaţi – poti valorifica obiectele inutile din caminul tau! VĂRSĂTOR Eşti de încredere, ai arătat asta, aşa că ţi se dau mai multe grade de libertate, dar şi mai multe responsabilităţi, fie la serviciu, fie în cuplu, dacă eşti duo! Solo, ai ceva oportunităţi! Influenţe astrale puternice te favorizează în ceea ce priveşte sănatatea şi întreţinerea ei. Este o perioadă în care nu trebuie să te laşi descurajat de nerealizări sau de întîrzierea finalizării unor proiecte. Se prefigurează o schimbare a situaţiei, atât financiare cât şi sentimentale. PEŞTI Duo fiind, încerci sentimente delicioase de complicitate şi iubire împărtăşită, solo, îţi faci o analiză a eşecurilor şi succeselor sentimentale, pentru că, iată, pare că vine primăvara! Stelele te sfătuiesc să amâni orice complicaţie fără să dai un răspuns negativ sau să ai o atitudine evident ostilă. În relaţiile amoroase, in familie sau in cuplu nu te lăsa condus numai de propria încăpăţânare, incearca să negociezi şi să afli şi parerea celui drag. Sănătatea este în general bună, dar astăzi protejează-ţi picioarele, vezi bine cu ce te încalţi, pantofii, ghetele, cizmuliţele, ugg-ii care sunt în mod tradiţional de natura zodiei Peştilor.