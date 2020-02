Igor Dodon le-a cerut ambasadorilor să informeze CORECT partenerii externi despre situația din Moldova

13:50

„Văd că unii jurnaliști tare se îngrijorează de relația dintre mine si președintele Igor Dodon, iar eu mă îngrijorez pentru starea lor emoțională și nu pot să-i las în starea asta. Relația dintre președintele țării și primul-ministru este la un nivel pozitiv de conlucrare, cum nu a fost de foarte mulți ani încoace. Poate asta deranjează pe unii, dar e în beneficiul cetățenilor.”, a scris Ion Chicu.Premierul mai spune că încercările de a servi publicului știri despre „obediența totală” sau despre „răzvrătirea premierului în raport cu Președintele” denotă un singur lucu – „consultanții politici și mercenarii angajați pe bani grei de revanșarzi nu-și merită pâinea”. Ion Chicu a mai făcut câteva precizări despre relația pe care o are cu Igor Dodon încă din 2015. „Domnia Sa știe, că eu tot timpul am părerea mea și nu ezit s-o spun, inclusiv în public.