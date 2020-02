Organizația Mondială a Sănătății a stabilit un nume oficial pentru coronavirus

15:15

Reprezentanţi ai șapte instituţii de învăţământ superior din Republica Moldova (UTM – Universitatea Tehnică a Moldovei; USM – Universitatea de Stat din Moldova; ASEM – Academia de Studii Economice a Moldovei; USMF – Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”; USARB – Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți; US Cahul – Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul; UASM – Universitatea Agrară de Stat din Moldova și șef Direcție politici în domeniul învățământului superior, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, conferențiară universitară, doctora Nadejda Velișco) efectuează o vizită de studiu la University of Gloucestershire, UK, în cadrul proiectului Erasmus+ de Consolidare a Capacităților în Învățământul Superior (CBHE) – „Moldova Higher Education Leadership and Management” (MHELM). Articolul 7 universități și MECC reuniți la Gloucester în cadrul proiectului MHELM coordonat de UTM apare prima dată în #diez.