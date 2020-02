Șase tineri, care își făceau studiile în China, au revenit în Republica Moldova

22:30

17 educatori, invatatori si profesori lupta in continuare pentru titlul ”Pedagogul anului 2020 in municipiul Chisinau. Dupa cinci etape ale concursului, a venit faza finala, cu genericul "In numele viitorului". Evenimentul s-a desfasurat la Liceul Teoretic "Ion Creanga", unde dascalii au trebuit sa demonstreze ingeniozitate, creativitate si convingere de exprimare. In ajutor le-au venit discipolii, care ii vor sustine si la concursul republican.