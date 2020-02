Renato Usatîi a ascultat cererile cetățenilor până seara târziu

15:10

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a susținut o conferință de presă pentru a marca achitarea de către Senat în cazul ambelor acuzații care fuseseră formulate împotriva sa de Camera Reprezentanților, unde domină democrații.