Tânără de 24 de ani, găsită moartă într-un garaj. Cu o seară înainte, acolo ar fi avut loc o petrecere

Combinatii de zodii. 10 cupluri care sunt fericite impreuna si 10 care doar se prefac Fiecare om are in minte modelul perfect cand este voba despre iubirea adevarata. Altora, insa nu le place sa priveasca cuplurile fercite (care se tin de mana, se saruta mereu sau se ating non-stop). Unor oameni le place sa-si petreaca cea mai mare parte a timpului alaturi de jumatatea lor, altii, insa, doar se prefac.Mai jos sunt 10 combinatii de zodii care sunt fericite impreuna si 10 care doar se prefac.Combinatii de zodii fericite: Delicatii Pesti – PestiSunt loiali unii altora. Femeia peste este dedicata 100% barbatului sau si ii acorda intreaga ei atentie si iubire. Barbatul pesti este sensibil si empatic, are intotdeauna rabdare cu emotionala femeie Pesti. Combinatia Pesti – Pesti este castigatoare – intotdeauna se pot baza unul pe celalalt indiferent chiar si daca uneori se mai si cearta. Barbatul Pesti isi poate inghiti mandria intrucat stie ca sunt lucruri mai importante pentru el decat sa castige o disputa. Cei doi se iubesc unul pe celalalt si iubesc sa fie indragostiti.