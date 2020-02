Pele, "regele" fotbalului mondial, este deprimat

14:20

Capitala Republicii Moldova a fost desemnată drept orașul anului din Europa de Sud-Est pentru susținerea și dezvoltarea sectorului tehnologiilor informaţionale, inclusiv a serviciilor de outsourcing (externalizare). Chişinăul a câștigat premiul „Emerging city of the year in SEE”, devansând orașe precum Tbilisi și Sofia, în cadrul uneia dintre cele mai importante conferințe din domeniul Business Process Outsourcing & Shared Service Center – „CEE Business Services Summit and Awards 2020”, desfășurată recent la Varșovia, Polonia. Distincția a fost acordată capitalei Moldovei de către un juriu compus din aproximativ 30 de reprezentanți ai celor mai mari companii globale din domeniu. Potrivit organizatorilor, premiul este un pas important pentru țara noastră și constituie începutul unei noi etape pentru dezvoltarea economică a țării și atragerea de noi investiții. La eveniment ţara noastră a fost reprezentantă de Agenția de Investiții din Moldova, care promovează potențialul investițional al țării și facilitează parteneriatele între agenții economici din Moldova și cei din străinătate, susține industriile de nișă cu potențial de export; Moldova IT Park; Invest Găgăuzia; Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova). „Acest premiu este o premieră pentru Chișinău și reprezintă o evoluție firească a activităților Agenției de Investiții din Moldova în parteneriat cu GIZ și Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), care analizează piețele-țintă de export, susține mediul de afaceri în promovarea exportului și oferă platformele și instrumentele practice necesare în acest sens. În prezent, la Chișinău își au sediile cele mai multe companii din domeniul IT, comparativ cu alte orașe ale țării. Totodată, în ultimii ani sectorul a înregistrat un ritm rapid de dezvoltare, iar cifra de export de servicii IT a crescut cu 50% în 2018 vs 2017. Totodată, dezvoltarea sectorului imobiliar și apariția clădirilor de clasă A, perfecte pentru companiile internaționale specializate pe servicii tech, constituie încă un avantaj pentru atragerea de noi investiții în capitală”, a relevat Rodica Verbeniuc, directorul general al Agenției de Investiții din Republica Moldova.