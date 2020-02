HOROSCOP | Surprize frumoase din partea persoanei iubite

07:50

Documentarul „American Factory”, filmul Netflix co-produs de soții Michelle și Barack Obama, a primit, duminică, o statuetă Oscar, la cea de-a 92-a gală a premiilor Academiei americane de Film, scrie digi24.ro. Producția, care fusese nominalizată la categoria „cel mai bun film documentar de lungmetraj”, a concurat cu: The Cave (National Geographic) The Edge of Democracy (Netflix) For Sama (PBS) Honeyland (Neon) Fostul președinte american și soția lui nu fost în sală la ceremonia de premiere, iar Oscarul i-a fost înmânat regizoarei Julia Reiche. Ulterior, fostul președinte american Barack Obama a reacționat pe Twitter: Felicitări Juliei și lui Steven, regizorii din spatele American Factory, […]