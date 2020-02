Sâmbătă, duminică și luni: ATENȚIE LA FURTURI

18:40

Prima Super Lună din acest an va fi vizibilă astăzi, 9 februarie. Prima Super Lună din 2020, cunoscută şi sub numele de Super Luna de Zăpadă, va atinge punctul maxim duminică, 9 februarie, la ora 09:30, ora României. Astronomii de la NASA explică faptul că acest fenomen va putea fi observat în zilele de sâmbătă, duminică […] Post-ul Astăzi putem vedea prima „Super Lună” din acest an apare prima dată în Observatorul de Nord.