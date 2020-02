Un val de false alerte cu bombă subminează Moscova de peste două luni

18:20

Aeronava a reușit să străbată distanța dintre cele două orașe în doar patru ore și 56 de minute, după ce a atins viteza de 1.280 de kilometri pe oră grație puternicilor curenți de aer aduși de furtuna Ciara, scrie digi24.ro. Un zbor normal între New York și Londra durează de obicei aproximativ șase ore și 13 minute. Recordul absolut aparține avioanelor supersonice Concorde, retrase din activitate în 2003. O astfel de aeronavă parcurgea distanța Londra - New York în 3 ore și 30 de minute. Thanks...