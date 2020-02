Cadoul neașteptat primit de o fetiță de 3 ani, bolnavă de cancer, de la angajații restaurantului preferat

20:20

Victor Gîrbu, născut în Republica Moldova și tânăr supraviețuitor de cancer, a vorbit în Parlamentul European despre lupta sa cu maladia, dar și despre provocările cu care se confruntă tinerii după diagnosticul dur, scrie sanatateinfo.md. Tânărul, care este membru al Comunității Naționale a Tinerilor Supraviețuitori de Cancer – TEMERARII, ambasador al Youth Cancer Europe, a […]